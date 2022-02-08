«В 70 лет выглядит на 40!»: Пугачева выбрала шубу и шапку в модных оттенках этой зимы

Примадонна на шопинге порадовала себя обновками. Ее новый образ оценила имидж-стилист Наталья Родионова.

Алла Пугачева долгое время выступала на сцене. Она стала не только легендарной певицей, но и законодательницей моды. В свое время артистка носила балахоны, а теперь она не боится экспериментировать с образами.

В 72 года Примадонна носит мини-юбки, лосины и косухи. Этой зимой в ее гардеробе появилась белоснежная шубка и дорогостоящий пуховик цвета Барби. Она не скрывает, что старается хорошо выглядит ради детей Лизы и Гарри.

Недавно Пугачева снова нагрянула в бутик к другу Игорю Гуляеву. Он любит делать й подарки и даже переда Лизе дубленку. На этот раз певица решила свое черное платье разбавить яркими цветами.

Она примерила шубку изумрудного цвета и меховую шапку в оранжевом оттенке. Однако артистку смутил бантик на головном уборе, которые она попросила дизайнера убрать. В целом от образа звезда осталась в восторге.

Поклонники тоже осыпали Примадонну комплиментами. По мнению фанатов, 72-летней артистке все идет. А вот свое мнение об этом ярком аутфите для сайта Teleprogramma.pro высказалась имидж-стилист Наталья Родионова.

«Микс ярких цветов — один из трендов этой зимы и предстоящего теплого сезона! Цветные шубы, пальто, пуховики смело входят в массы, ведь они были на показах ведущих модных домов — Prada, Bottega Venetia, Dolce&Gabbana и т.д. Западные fashion-инфлюенсеры не боятся цвета и смело демонстрируют такие шубы, включая женщин элегантного возраста! Так что Алле Борисовне можно только поаплодировать за следование модным тенденциям. Качественный мех подчеркнет статус, а яркий цвет не помешает ни в каком возрасте, тем более певице идет этот оттенок. Шляпа тоже оригинальная, оранжевый составляет красивое контрастное сочетание! Бант действительно лишний и его стоит убрать. Трудно не заметить преображение Аллы Борисовны. В 70 лет выглядит на 40! Сейчас мы живем в то время, когда рушатся стереотипы! И каждый волен выглядеть так, как хочет. Если столь глобальные метаморфозы не вредят здоровью, почему бы не воспользоваться современными технологиями ради молодости и красоты», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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