«Ого, вот это да!»: Галкин заснял, как сын Гарри в пуховике-баллоне катается с горки в саду

Артист был удивлен тому, как развлекаются двойняшки. Он наблюдал за ними с башни замка.

Максим Галкин уже давно счастлив в браке с Аллой Пугачевой. В их семье царит настоящая идиллия. Примечательно, что артист успевает ездить на съемки и гастроли, а свободное время он посвящает семье.

Порой Галкин даже гуляет с Аллой Пугачевой. Они любят устроить ужин на кухне или увидеться с друзьями. Но 5 февраля Примадонна отправилась на шопинг, отметившись в модном образе.

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А вот двойняшки Лиза и Гарри решили погулять в заснеженном саду. Обычно Галкин катается с ними на санках. Но на этот раз артист наблюдал за ними с башни замка. Гарри был в пуховике-баллоне цвета металлик. Он сел на специальные пластмассовые санки. Так как мальчик привык к тому, что папа его с сестрой постоянно снимает, он решил произнести речь.

«Вот, мы едем! Мои подписчики, ставьте лайки!» — заявил малыш. «Ого, вот это да!» — удивился Максим.

Гарри скатился с высокой горки и оказался внизу почти у забора. Слышно было, как его зовет сестра.

«Теперь надо идти обратно», — заявил мальчик.

Поклонники восхитились тем, как вырос сын Пугачевой. «Какие вы классные родители!», «Такой он смешной», «Ваши дети уже готовы к съемкам», «А Лизу где-то внизу не видно, только голос», «Ну у вас целые аттракционы», «Классный такой», «Шикарный сад у вас и горки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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