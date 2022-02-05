«Берите на заметку»: какие трендовые пуховики носят Пугачева, Нетребко, Лорак и другие звезды

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие пуховики в тренде в этом году. Он раскрыл плюсы и минусы модных фасонов зимних курток.

В современном мире любому хочется выделиться из толпы. Лучше всего это помогает сделать одежда, которая может показать индивидуальность человека. И стилисты позаботились, чтобы был большой выбор образов на любой вкус. Даже пуховики можно найти не только короткие и длинные, но и с капюшоном или без.

Какие самые необычные пуховики носят звезды и насколько они практичны, рассказал сайту Teleprogramma.pro модельер Наз Маер.

Ксения Собчак

Одной из тех, кто не боится экспериментировать, является Ксения Собчак. В ее гардеробе можно найти ретро наряды. платья в сетку и лаконичные костюмы. Зимой она обзавелась пуховиками-дутиками. Но также телеведущая отметилась в огромном пуховике без рукавов. Наряд оверсайз позволил ей буквально утопать в нем.

Лолита Милявская

Похожий лук выбрала и Лолита Милявская. 58-летняя певица не боится выглядеть броско. Она часто отдает предпочтения молодежным образам. Она облачилась в безразмерный пуховик-кейп. Наряд едва ли можно назвать супер теплым. Однако он способ сделать так, чтобы вы были в центре внимания.

Стефания Маликова

Более практичный вариант такого пуховика выбрала Стефания Маликова. Она облачилась в пуховик без рукавов карамельного цвета, дополнив его свитером и кепкой в тон. У нее получился стильный монохромный образ.

«Пуховик-кейп без рукавов — очень актуальная, но совсем не функциональная модель, которая, однако, смотрится очень стильно и оригинально на фоне наскучивших привычных зимних курток. Если вы проводите на улице больше времени, чем занимает прогулка от машины до дома или офиса, советую полюбоваться на фотографии Ксении Собчак, Лолиты и Стефании Маликовой, а для себя присмотреть что-то более универсальное», — пояснил Наз Маер.

Лера Кудрявцева

Известная телеведущая Лера Кудрявцева даже в 50 лет продолжает удивлять поклонников. Она не скрывает, что любит яркие образы. С дочкой Марией они гуляют в одинаковых пуховиках неонового цвета с леопардовым принтом. Зачастую Лера также надевает яркие меховые угги. Ее наследнице такой необычный образ нравится.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко славится своим чувством стиля. Каждый свой образ она продумывает до мелочей. В этом сезоне звезда пополнила гардероб пуховиком, который также называют «одеялом для слона». У его есть необычная деталь — шарф в виде огромный рук.

«Пуховики с яркими принтами — один из ключевых трендов этой зимы. Например, на подиумах ведущих мировых брендов были представлены пуховики в шашечку, клетку и принтом банданы. Не бойтесь выбрать смелую куртку в качестве выделяющейся детали вашего наряда. Однако, не стоит перегибать палку, как это сделала Лера Кудрявцева, выбрав кислотно-зеленую модель, да еще и леопардовую и отделанную ярким мехом. Без лишних деталей было бы лучше, да и неоновые цвета — одна из самых ярких последних сезонов, и зимняя одежда не стала исключением Яркие пуховики пурпурного, желтого и лазурного цветов стоит рассматривать в первую очередь. Анна Нетребко сделала неплохой выбор длинного пуховика в небесной расцветке, хотя дополнительная накидка в виде гигантских рук выглядит довольно спорно», — отметил эксперт.

Ольга Бузова

Ольга Бузова на отдыхе в Куршевеле то и дело носила пуховые комбинезоны. Она выбирала разные расцветки. Когда артистка продолжила веселится в Сочи, то отметилась в нежно-розовом пуховом комбинезоне с единорогами. И несмотря на то, что ей 36 лет, образ смотрелся молодежно и современно. Бузовой было тепло и комфортно. Она даже прыгала в сугробы.

Ани Лорак

Ани Лорак предпочитает всегда выглядеть женственно и утонченно. Она часто облачается в пальто, но и в ее гардеробе есть пуховики. Она предпочла пуховик-дутик Fendi с широким воротником. Свой образ певица дополнила кепкой и джинсами. Ей нравится практичный кэжуал образ.

Алла Пугачева

Примадонна отечественной эстрады часто гуляет с детьми. В ее гардеробе есть не только белоснежная шубка, о и разные пуховики. Некоторые из них стоят больших денег. Алла Пугачева отметилась и в длинном пуховике-баллоне со стеганым капюшоном.

«Берите на заметку! Короткий пуховик зимой также может показаться неразумным вложением в гардероб, так как не согревает бедра, но красоту и актуальность таких моделей нельзя отрицать.

Кроме того, короткий силуэт придает этому классическому стилю верхней одежды суперсовременный вид. Ани Лорак в пуховике Fendi это подтверждает. А для максимального тепла и комфорта выбирайте длинные пуховики до середины бедра, как Алла Пугачева и Лера Кудрявцева. В нашем климате это самое разумное вложение в зимний гардероб. Еще один очень актуальный зимний тренд, который пока не освоили наши звезды — это пуховики из искуственной кожи. Такие бренды, как Zara и Massimo Dutti, уже представили очень удачные варианты на своих витринах по приемлемым ценам. Выбирайте нюдовые и нейтральные оттенки, чтобы сохранить элегантность. Еще одно актуальное обновление пуховика — блестящая отделка. Выбирая пуховик с металлической отделкой классического оттенка или яркого смелого цвета, вы мгновенно создаете современный образ, а также можете использовать пуховик в вечернем гардеробе», — поделился Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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