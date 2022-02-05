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«Берите на заметку»: какие трендовые пуховики носят Пугачева, Нетребко, Лорак и другие звезды

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие пуховики в тренде в этом году. Он раскрыл плюсы и минусы модных фасонов зимних курток.

«Берите на заметку»: какие трендовые пуховики носят Пугачева, Нетребко, Лорак и другие звезды
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

В современном мире любому хочется выделиться из толпы. Лучше всего это помогает сделать одежда, которая может показать индивидуальность человека. И стилисты позаботились, чтобы был большой выбор образов на любой вкус. Даже пуховики можно найти не только короткие и длинные, но и с капюшоном или без.

Какие самые необычные пуховики носят звезды и насколько они практичны, рассказал сайту Teleprogramma.pro модельер Наз Маер. 

Ксения Собчак

Одной из тех, кто не боится экспериментировать, является Ксения Собчак. В ее гардеробе можно найти ретро наряды. платья в сетку и лаконичные костюмы. Зимой она обзавелась пуховиками-дутиками. Но также телеведущая отметилась в огромном пуховике без рукавов. Наряд оверсайз позволил ей буквально утопать в нем.

Ксения Собчак, Иван, Ургант, Сергей Бурунов. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Лолита Милявская

Похожий лук выбрала и Лолита Милявская. 58-летняя певица не боится выглядеть броско. Она часто отдает предпочтения молодежным образам.  Она облачилась в безразмерный пуховик-кейп. Наряд едва ли можно назвать супер теплым. Однако он способ сделать так, чтобы вы были в центре внимания.

Лолита. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Стефания Маликова

Более практичный вариант такого пуховика выбрала Стефания Маликова. Она облачилась в пуховик без рукавов карамельного цвета, дополнив его свитером и кепкой в тон. У нее получился стильный монохромный образ.

«Пуховик-кейп без рукавов — очень актуальная, но совсем не функциональная модель, которая, однако, смотрится очень стильно и оригинально на фоне наскучивших привычных зимних курток.

Если вы проводите на улице больше времени, чем занимает прогулка от машины до дома или офиса, советую полюбоваться на фотографии Ксении Собчак, Лолиты и Стефании Маликовой, а для себя присмотреть что-то более универсальное», — пояснил Наз Маер.

Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Лера Кудрявцева

Известная телеведущая Лера Кудрявцева даже в 50 лет продолжает удивлять поклонников. Она не скрывает, что любит яркие образы. С дочкой Марией они гуляют в одинаковых пуховиках неонового цвета с леопардовым принтом. Зачастую Лера также надевает яркие меховые угги. Ее наследнице такой необычный образ нравится.

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: instagram.com/leratv/

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко славится своим чувством стиля. Каждый свой образ она продумывает до мелочей. В этом сезоне звезда пополнила гардероб пуховиком, который также называют «одеялом для слона». У его есть необычная деталь — шарф в виде огромный рук.

«Пуховики с яркими принтами — один из ключевых трендов этой зимы. Например, на подиумах ведущих мировых брендов были представлены пуховики в шашечку, клетку и принтом банданы. Не бойтесь выбрать смелую куртку в качестве выделяющейся детали вашего наряда.

Однако, не стоит перегибать палку, как это сделала Лера Кудрявцева, выбрав кислотно-зеленую модель, да еще и леопардовую и отделанную ярким мехом. Без лишних деталей было бы лучше, да и неоновые цвета — одна из самых ярких последних сезонов, и зимняя одежда не стала исключением

Яркие пуховики пурпурного, желтого и лазурного цветов стоит рассматривать в первую очередь. Анна Нетребко сделала неплохой выбор длинного пуховика в небесной расцветке, хотя дополнительная накидка в виде гигантских рук выглядит довольно спорно», — отметил эксперт.

Ольга Бузова

Ольга Бузова на отдыхе в Куршевеле то и дело носила пуховые комбинезоны. Она выбирала разные расцветки. Когда артистка продолжила веселится в Сочи, то отметилась в нежно-розовом пуховом комбинезоне с единорогами. И несмотря на то, что ей 36 лет, образ смотрелся молодежно и современно. Бузовой было тепло и комфортно. Она даже прыгала в сугробы.

Ани Лорак

Ани Лорак предпочитает всегда выглядеть женственно и утонченно. Она часто облачается в пальто, но и в ее гардеробе есть пуховики. Она предпочла пуховик-дутик Fendi с широким воротником. Свой образ певица дополнила кепкой и джинсами. Ей нравится практичный кэжуал образ.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Алла Пугачева

Примадонна отечественной эстрады часто гуляет с детьми. В ее гардеробе есть не только белоснежная шубка, о и разные пуховики. Некоторые из них стоят больших денег. Алла Пугачева отметилась и в длинном пуховике-баллоне со стеганым капюшоном.

«Берите на заметку! Короткий пуховик зимой также может показаться неразумным вложением в гардероб, так как не согревает бедра, но красоту и актуальность таких моделей нельзя отрицать.

Кроме того, короткий силуэт придает этому классическому стилю верхней одежды суперсовременный вид. Ани Лорак в пуховике Fendi это подтверждает. А для максимального тепла и комфорта выбирайте длинные пуховики до середины бедра, как Алла Пугачева и Лера Кудрявцева. В нашем климате это самое разумное вложение в зимний гардероб.

Еще один очень актуальный зимний тренд, который пока не освоили наши звезды — это пуховики из искуственной кожи. Такие бренды, как Zara и Massimo Dutti, уже представили очень удачные варианты на своих витринах по приемлемым ценам. Выбирайте нюдовые и нейтральные оттенки, чтобы сохранить элегантность.

Еще одно актуальное обновление пуховика — блестящая отделка. Выбирая пуховик с металлической отделкой классического оттенка или яркого смелого цвета, вы мгновенно создаете современный образ, а также можете использовать пуховик в вечернем гардеробе», — поделился Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro

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