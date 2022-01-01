Отлично скрывают недостатки фигуры: Пугачева, Пегова и другие звезды носят наряды с изюминкой

Эксперт в области моды Елена Бестави рассказала сайту Teleprogramma.pro о стильных нарядах, которые маскируют живот и другие недостатки фигуры.

После праздников не всегда можно остаться в форме. Однако стилисты знают массу уловок, как скрыть недостатки фигуры. Этими приемами пользуются медийные персоны. Подробнее раскрыла секреты звезд имиджмейкер-стилист Елена Бастави. Оказалось, что важны фасоны, цвета и другие детали.

«Любые недостатки фигуры поддаются визуальной коррекции. Для того, чтобы скрыть лишний вес. В первую очередь нужно визуально вытянуть силуэт. Что в этом нам поможет?» — отметила эксперт в области моды.

Лариса Долина

Примечательно, что для начала имиджмейкер-стилист указала на монохромные образы. Наряды в одном цвете носит Лариса Долина. Певица похудела за последний год и призналась, что полюбила яркие оттенки.

Теперь в ее гардеробе есть костюм розового цвета. Брюки клеш в пол и удлиненный жакет на запах не только скрыли изъяны фигуры, но и визуально сделали артистку еще более стройной.

Оксана Федорова

Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» не так давно отметила 44-летие. Оксана Федорова может похвастаться стройной фигурой. В ее гардеробе есть струящийся костюм цвета припыленной розы. Брюки палаццо сделали образе воздушным.

Лера Кудрявцева

Известной телеведущей Лере Кудрявцевой уже 50 лет. Она следит за фигурой, но порой признается, что любит поесть. Все изъяны Лера прячет за нарядами оверсайз. В ее коллекции есть шелковый костюм сливочного цвета с брюками палаццо. Наряд нежного оттенка имел свободный крой, поэтому она смотрелась в нем более хрупкой.

«Все вещи одного цвета. Кроме акцентных деталей или аксессуаров. Они должны располагаться обязательно вверху. Это может быть яркая брошь, длинные бусы или контрастный воротник. Яркие акценты внизу, например, обувь «приземлят» образ. А значит, не помогут добиться нужного эффекта», — поделилась Бестави.

Алла Пугачева

Примадонне уже 72 года, но она продолжает удивлять поклонников. Алла Пугачева любит наряжаться. В элегантном образе обычно всегда есть проблемные зоны у фигуры.

Однако артистка умело их маскирует. Не так давно она дефилировала в брюках и блузке с модным воротничком. Пальто в виде удлиненного жакет, митенки и бусы дополнили ее лук. По словам эксперта, как раз контрастные воротнички и бусы приземляют образ.

Ирина Пегова

Известная актриса Ирина Пегова давно полюбилась публике. Она активно снимается в кино и участвует в телевизионных шоу. Артистка обладает пышными формами. Однако Ирина умеет женственно выглядеть. Так, кружевное черное мини-платье звезда дополнила алым пальто мидакси.

«Вертикаль в одежде стройнит. Это могут быть контрастные застежки — ряд пуговиц или молния. Может быть контрастная вертикальная отделка. Очень хорошую вертикаль создают распахнутые полы пальто, длинного кардигана или жакета, особенно если эти вещи контрастны по цвету с одеждой под ними», — рассказала эксперт.

Ольга Картункова

43-летняя Картункова имеет большую популярность. Актриса может похвастаться выдающимися формами. Она не скрывает, что наряды подбирать ей сложно. Однако она носит как платья, так и костюмы. На одном из фото артистка отметилась в брюках с лампасами, шелковой блузке и мягком жакете.

«Визуально удлиненные ноги так же вытягивают силуэт. Выбираем обувь на каблуках в тон с колготками или в тон брюк. Выбираем брюки с высокой посадкой, например, палаццо. Но обязательно помним, что в этом случае, брюки обязательно должны закрывать каблук. Лампасы на брюках, являясь по сути вертикалью, тоже добавляют и стройности, и высоты», — поделилась Бестави.

Анфиса Чехова

Ведущая Анфиса Чехова не скрывает, что у нее неидеальная фигура. Однако она подбирает образы, которые подчеркивают ее достоинства. Примечательно, что в ее коллекции есть платья на запах. Такой фасон способен скрыть выпирающий животик. Анфиса также не боится носить наряды ярких оттенков.

Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко признавалась, что после родов не смогла похудеть. Однако она любит моду и не боится экспериментировать с образами. Певица носит брюки клеш, блузки оверсайз и другие наряды свободного кроя.

«Обязательно выбирайте вещи своего размера и без сильного облегания. Как говорят — чтобы между вашим телом и одеждой спокойно проходила ваша ладонь. Пытаясь казаться стройнее в вещах меньшего размера, вы еще больше подчеркнете присутствие лишнего веса. В свободных вещах создается некая тайна, сколько тела на самом деле под ними», — рассказала Бестави.

Ирина Млодик

Жена Эммануила Виторгана воспитывает двоих детей, но при этом постоянно путешествует с мужем и выходит с ним в свет. Ирина Млодик зачастую выбирает образы в черном цвете. Многие стилисты отмечают, что именно этот цвет стройнит, в отличие от белого.

«И еще один момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Черный не стройнит, если только он не 42 размера. Он строго показывает сколько вас есть на самом деле. При этом очень сильно утяжеляет образ. Помогают казаться стройнее все холодные оттенки. Конечно, темные это сделают с большим эффектом, чем светлые. Зато теплые темные оттенки проиграют в этом сравнении со светлыми холодными. Потому что теплые оттенки всегда добавляют объем», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имиджмейкер-стилист. Вот уже 10 лет эксперт в сфере моды учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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