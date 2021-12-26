Изысканно: Брежнева покрасовалась в мини-платье с перьями Moschino за 780 тысяч рублей

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она уже много лет строит сольную карьеру. Певица может похвастаться множеством хитом. Также она часто украшает обложки глянца.

В 39 лет артистка может похвастаться точеной фигурой. Для выступлений она выбирает яркие образы. Жена Константина Меладзе зачастую подчеркивает достоинства своей фигуры.

Если для прогулок с мужем Вера выбирает свитера и брюки, то для модной съемки у нее было несколько образов. Певица примерила и пышное платье принцессы и шелковую накидку. Многим приглянулось ее черное мини-платье с фламинго и перьями. Она дополнила аутфит солнцезащитными очками. Наряд позволил ей подчеркнуть стройные и длинные ноги.

Как оказалось, это платье Moschino стоит 10 650 долларов (около 780 тысяч рублей). Певице стали присылать мемы на эту тему. Брежнева оценила шутку, что ее наряд стоит как первый взнос по ипотеке.

А вот подписчики отметили, что артистка выглядела изумительно. Ее изысканный лук получил массу положительных отзывов. Напомним, что ранее Вера рассказала, что любит сочетать дорогие вези с качественным нарядами из масс-маркета. «Ну просто сногсшибательная», «С такой фигурой любой наряд выглядит бомбически», — стали писать пользователи Сети.

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