Просто нежнее нежного: Брежнева предстала в пышном платье нюдового цвета с воздушной юбкой

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Певица дружит со многими дизайнерами. Она даже участвовала в модных показах.

Артистка в последнее время много путешествует. Примечательно, что на сцене она появляется в броских образах. А в обычной жизни любит более лаконичные и уютные зимние образы.

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Но так как приближается Новый год, жена Константина Меладзе демонстрирует модные луки. Ранее она показала образы для праздника. А вот накануне певица снялась в ролике для модного журнала.

Она предстала в пышном платье с воздушной юбкой. Пудрово-розовый наряд подчеркнул ее талию и позволил открыть ноги. Вера покрасовалась в нежном образе. Целая команда помогала ей готовиться к съемке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. Сказочный образ сразил пользователей Сети. «Красота какая», — заявила модель Елена Перминова. «Прекрасная, шикарная Вера», «Как всегда обворожительная!», «Какая прелесть», «Как же красиво и роскошно», «Как вам идет этот образ», «Ну какая ты кайфовая», — прокомментировали пост подписчики.

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