«Мы просто люди»: Брежнева в модном свитере оверсайз и брюках палаццо отметилась с Меладзе

Певица поделились трогательными кадрами и рассказала, как ей удается выглядеть модно.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она раньше выступала с группой «ВИА-гра». Теперь певица строит успешную сольную карьеру. Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля.

Артистка выступает в женственных платьях. В обычной жизни она носит более спокойные образы. Накануне звезда рассказала, как ей удается быть модной, а также опубликовала трогательные кадры.

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На видео Вера предстала в объемном сером свитере оверсайз и брюках палаццо в тон. Рядом с ней был муж Константин Меладзе. Он встретил ее после концерта. Певица буквально сияла от счастья. На фоне играла ее песня, в которой есть слова: «Ведь мы просто люди, которым необходима любовь». Она попыталась рассказать, как называется ее стиль.

«Даже не знаю. Удобный микс, потому что в первую очередь мне должно быть удобно и тепло. Миксую качественные дорогие вещи с качественным масс-маркетом. Также миксую бренды своих друзей. Теплые брюки сложно стильные найти, поэтому у меня больше джинс», — призналась звезда.

К слову, позже она запечатлелась в этом свитере и джинсах клеш в домашней обстановке. Вера покрасовалась на камеру.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Брежнева их вдохновляет своими образами. «Обалденная», «Богиня красоты», «Шикарная красивая Вера», «Вера, ты красавица, ты богиня!», «Ну как вы с Константином мило смотритесь», «Ваши наряды простые и изысканные», «Очень уютный лук», — прокомментировали пост подписчики.

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