«Удлиняет ее ноги»: Рудковская в мерцающем платье на пуговицах и модных босоножках посетила Большой театр

Жена Евгения Плющенко выбрала сдержанный образ для выхода в свет. Ее наряд оценила имидж-стилист Алсу Арна.

Яна Рудковская является женой Евгения Плющенко и знаменитым продюсером. Именно она стала тем, кто был рядом с Димой Биланом, когда она дважды ездил на «Евровидение» и принес России победу.

Обычно Рудковская не пропускает громких событий. Она также помогает мужу создавать фееричные ледовые шоу. При этом блондинка воспитывает сыновей: Александра и Арсения.

В последнее время Яна то и дело оказывается на светских ужинах. Обычно она облачается в бальные платья люксовых брендов. А накануне светская львица посетила Большой театр, где насладилась балетом «Щелкунчик».

На этот раз она выбрала более сдержанное платье мидакси на пуговицах. Наряд с переливающимся эффектом дополнили модные босоножки с бантиком и стразами.

«Открыли сезон „Щелкунчика“ в Большом! На сцене с Мари — Евгенией Образцовой и Щелкунчиком — Давидом Моттом Соаресом! Восторг и волшебство начинаются! Пригласила их на наш „Щелкунчик“, который ставит легенда Большого театра — Сергей Филин! Снова маэстро соединяет лед и балет на одной сцене с 30 дек — 5 января!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудковская. Многие признались, что такой стиль ей идет. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Яны можно называть изящным, что случается не часто. А вот аристократичным я его не рискну назвать, потому что аристократизм не случается тут и сейчас. Над ним нужно работать долгие годы. Он даже скорее не про одежду, а про стиль жизни, мышления. Этот образ один из самых удачных у Рудковской. Тут и укладка, и аксессуары подобраны на грани, без перебора, если говорить про изящность. Наряд удлиняет ее ноги за счет того, что идет цветовая вертикаль, нет деления по горизонтали. Плюс каблук всегда добавит стройности и несколько сантиметров роста. Образ Яне идет», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила работать в Москве.

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