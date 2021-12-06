Подчеркнула талию: Рудковская в комбинезоне Chanel с эффектом мерцания появилась на гала-ужине

Яна Рудковская уже длительное время счастлива в браке с Евгением Плющенко. Она не скрывает, что фигурист делает для нее все. Они живут в просторном особняке, где у продюсера есть большая гардеробная.

Так как Яна зарабатывает большие деньги, то она привыкла и тратить немаленькие суммы. Блондинка не скрывает свою любовь к люксовым нарядам. В последнее время она регулярно выходит в свет в бальных платьях.

А вот 6 декабря в Москве состоялся гала-ужин журнала GQ, который отмечает 20-летие. На мероприятие Яна пришла в золотистом комбинезоне Chanel с эффектом мерцания.

Наряд с брюками палаццо и поясом подчеркнул ее талию. Она дополнила образ остроносыми туфлями в тон и миниатюрной сумочкой. Рудковская позировала перед фотографами, демонстрируя свой лук.

«Не люблю комбинезоны, а тут прям захотелось», — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Плющенко. Многие одарили ее комплиментами. «Крутая очаровательная — сильная, стильная женщина», «Вам очень идут оттенки золотого. Точно ваш цвет», «Красотуля! Я не разглядела раньше!

Не всем дано!», «С вашими ногами только их и надо носить», «Яночка, роскошна и неотразима, именно в платьях!» — прокомментировали пост подписчики.

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