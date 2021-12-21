«Арсюша в восторге»: Рудковская запечатлела сына в комбинезоне с белым воротником у ирландского камина

Яна Рудковская является известным продюсером. Она также давно стала светской львицей. На каждой премии или званом ужине можно встретить ее. Примечательно, что Яна следит за модой и выходит в свет в люксовых нарядах.

При этом она успевает помогать мужу Евгению Плющенко, который организовывает ледовые шоу, а также уделять время детям. Восьмилетний сын звезды Александр занимается фигурным катанием. А год назад у пары появился еще один сын, Арсений, которого выносила суррогатная мама.

Даже на небольшой срок Рудковская не брала декретный отпуск. Более того, она активно путешествовала и ездила на показы мод в этом году. По словам светской львицы, за детьми смотрят родные и няни.

На этот раз она запечатлела подросшего сына Арсения. Мальчик был облачен в серый комбинезон с модным белым воротничком. Он бегал возле высокого искусственного камина, который был украшен гирляндами.

«Невероятный ирландский камин украшает не только нашу ледовую арену, но теперь есть и у нас дома. Пламя выглядит совсем как настоящее, передавая необыкновенную атмосферу уюта и живого огня, но при этом не обжигает. Арсюша в восторге, как и все мы! А еще он отлично заряжает новогодним настроением!» — написала Яна.

Поклонники восхитились не только тем, как уютно в особняке у супругов, но и их модным наследником. «Главный объект видео все-таки восторженный малыш», «Шикарное оформление, очень уютная атмосфера», «Как быстро растет. Симпатичный ребенок», «Действительно очень красиво смотрится», «Арсюша — лапочка», — прокомментировали пост подписчики.

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