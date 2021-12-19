Настоящий модник: Орбакайте в бархатном жакете и джинсах клеш появилась на публике с сыном Дени

Певица презентовала свои духи на открытии магазина. Поддержать маму пришел ее наследник от Руслана Байсарова.

Кристина Орбакайте не скрывает, что очень любит свою семью. В этом году она устроила большой праздник в честь своего 50-летия. На вечеринке даже спел ее старший наследник Никита Пресняков.

Певица также заботиться о дочке Клавдии, которая учится в школе в Нью-Йорке. Но недавно девочка приезжала и даже снялась с мамой в новогоднем вечере. Примечательно, что у артистки со всеми детьми хорошие отношения.

Ее сын Дени Байсаров занимается своим бизнесом. Не так давно он отметился с мамой на премии, где они даже вместе потанцевали. А накануне Орбакайте приехала в торговый центр на открытие магазина, где презентовала свои духи.

Примечательно, что она облачилась в джинсы клеш и бархатный жакет Gucci. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Прическу с прядями у лица дополняла лук.

Артистка с радостью пообщалась с публикой и опрыскала всех желающих духами. Дени приехал, чтобы поддержать маму. 23-летний парень облачился в монохромный наряд с кожаным плащом и грубыми ботинками.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Кристина. Ее повзрослевший сын тоже получил комплименты. «Красотка! Прическа очень нравится! Всегда стильно и модно одета», «Стройняшечка! И обаяшечка!», «Какой у вас сын взрослый», «У Дени такой крутой наряд», «Сыновья у вас просто красавцы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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