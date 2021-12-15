Невестка Орбакайте в кожаных брюках и блузке цвета айвори вышла в свет с внуком Пугачевой

Никита Пресняков в этом году отпраздновал 30-летие. Так как его мама Кристина Орбакайте, а бабушка Алла Пугачева, юноша продолжил их дело и тоже стал артистом.

Однако до недавнего времени он почти не появлялся на телевидении. Зато в этом году внук Примадонны принял участие в «Ледниковом периоде». А также теперь он играет в спектакле «Безымянная звезда» в Губернском театре.

По словам Никиты, этот год стал для него очень насыщен событиями. Лишь недавно он смог завершить все намеченные дела. И 14 декабря сын Орбакайте отправился на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

На красной дорожке он предстал в джоггерах, футболке и рубашке. Яркие кроссовки дополнили его лук. С Пресняковым была его жена Алена Краснова. Модель облачилась в кожаные брюки с высокой посадкой и блузку цвета айвори с ниспадающими рукавами.

Наряд подчеркнул талию невестки Орбакайте. Влюбленные позировали в обнимку. Они остались в восторге от нового фильма Marvel.

«Сходили на паука! Это восторг! Хотя я не ярая поклонница Marvel, но под впечатлением буду еще долго», — призналась Алена.

Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. Многие отметили, что они идеально друг другу подходят. «Какие классные», «Вас судьба свела», «Какая Алена красотка», «Вы словно сами из фильма», «Крутые!», «Приятно смотреть на молодых и влюбленных», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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