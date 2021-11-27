«Вот так надо!»: Лиза Галкина в модных джинсах скинни пустилась в пляс с дочкой Орбакайте

Двойняшки Лиза и Гарри устроили вечеринку в стиле рок-н-ролл. Максим Галкин удивился, когда они стали прыгать с лестницы и скользить по полу.

Максим Галкин уже давно стал не только шоуменом, но и примерным отцом. Примечательно, что он недавно отпраздновал 20-летие совместной жизни с Аллой Пугачевой.

Они не перестают выходить вместе в свет и устраивать посиделки с друзьями. Для пары важно, чтобы и их дети жили насыщенной жизнью. Восьмилетние Лиза и Гарри ходят в школу, а свободное время проводят с соседскими детьми или с родными.

Двойняшкам никогда не бывает скучно. На этот раз, пока Пугачева гуляла и делала покупки, ее наследники веселились в замке с дочкой Кристины Орбакайте Клавдией Земцовой.

Она недавно приехала из Нью-Йорка, чтобы провести каникулы с семьей. Девочка была облачена в черные лосины, футболку и белый джемпер. Гарри держал в руках колонку, прыгал и делала вид, что играет на гитаре.

Не менее зажигательно танцевала Лиза. Она предстала в футболке, модных джинсах скинни и кедах. Малышка скользила по полу на коленках.

«Вот у вас тусовка то!» — удивился Галкин. «Вот так надо!» — заявила Лиза, демонстрируя очередное движение.

Дочка Примадонны всех перетанцевала. Клавдии оставалось только за ней повторять. А вот Гарри даже прыгал со ступенек лестницы. Они насмешили папу тем, какую дискотеку устроили. К слову, позже приехала Кристина Орбакайте с мужем Михаилом, чтобы забрать наследницу. Не исключено, что они задержались у Пугачевой на ужин.

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