«Всегда выглядит молодо»: Водянова щегольнула в модных джинсах с высокой посадкой и бадлоне в цветочек

Модель провела время с друзьями в Лондоне. Она показала свой повседневный лук, который оценила имидж-стилист Алсу Арна.

Наталья Водянова уже давно стала топ-моделью. Она дружит со многими модельерами. Российская красавица живет в Париже, где часто выходит в свет. Она счастлива в браке с Антуаном Арно. У них есть сыновья: Максим и Роман.

От первого брака у нее также есть еще строе детей: Лукас, Нева и Виктор. Но многодетная мама успевает путешествовать. Недавно она съездила в Лондон.

На прогулке в знаменитом городе Водянова была в шубке с пушистым мехом. А вот теперь она отметилась на вечеринке с друзьями в джинсах с высокой посадкой и черном бадлоне в цветочек. Наряд дополнили ботинки на шнуровке. Модель продемонстрировала стройную фигуру. Она провела вечер в компании своих друзей.

Поклонники восхитились тем, как выглядит топ-модель. А для сайта Teleprogramma.pro оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ является модным в этом сезоне. Мы видим боди, которое и летом было актуально с открытыми плечами, и зимний вариант, похожий на бадлон, что практично. Конечно, самое удобное и комфортное сочетание — это джинсы, что и сделала Наталья. Она выбрала классические свободные джинсы с потертостями и высокой посадкой — уместные в этом сезоне. Более того, наряд не только уместный, но и модный. Он подчеркивает идеально тот редкий тип, к которому относится Водянова. Это такая вечная девочковость, несмотря на то что она многодетная мама. Если на нее посмотреть, то сложно догадаться о ее статусе. Это такой типаж, который всегда выглядит молодо, время ее не берет. И мелкий цветок на бадлоне подчеркивает ее типаж», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.