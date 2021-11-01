Хозяин в кресле: Водянова запечатлела Арно в украшенном к празднику особняке в Париже

Наталья Водянова с 17 лет строит карьеру модели. Она знакома со многими именитыми модельерами. Ей удалось не только покорить мировые подиумы, но и стать многодетной мамой. От брака с британским аристократом у нее есть трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Также она уже 10 лет живет с миллиардером Антуаном Арно, которому подарила сыновей Максима и Романа.

Несмотря на свою занятость, Водянова всегда находит время на семью. В начале осени она участвовала в показах мод и сопровождала мужа на светских раутах. Теперь каждые выходные пара гуляет с детьми. Накануне модель отпраздновала Хеллоуин, сводив наследников в Диснейленд. Также они успели отдохнуть на природе. А вот дома Наталья устроила романтический вечер с мужем.

Она поделилась кадром, на котором ее муж сидит в винтажном кресле в гостиной. Стены украшены картинами, а на полу лежит цветной ковер. Рядом с бизнесменом стоит столик для бокалов. А на обеденном столе размещены цветы и декоративные экспозиции. Антуан предстал в монохромном образе. Он улыбался супруге.

«Празднование жизни и любви», — написала звезда.

Поклонники восхитились редкими фото мужа модели. Многие оценили их семейное гнездышко, украшенное к Хеллоуину. «Как приятно видеть вашего супруга улыбающимся! Он всегда такой серьезный», «Как у вас красиво», «После прогулки такие посиделки — идеально», «Антуан прекрасен», «Романтика», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.