Красиво утеплилась: Водянова в курчавой шубе и ботинках на толстой подошве вышла на прогулку в Лондоне

Модель проводит время с друзьями в Англии. Она продемонстрировала стильный образ.

Наталья Водянова любит свою родину, но уже давно живет в Париже. Она успевает принимать участие в модных показах и светских раутах. Модель не скрывает, что любит проводить время с друзьями.

Но выходные обычно она посвящает семье. Наталья растит сыновей Романа и Максима с мужем Антуаном Арно. От первого брака у нее тоже есть наследники: Лукас, Нева и Виктор.

Но еще недавно Водянова блистала на светском рауте в Париже, а потом отправилась в Лондон. Там она проводит время с друзьями. Примечательно, что на этот раз модель отметилась не в вечернем платье, в курчавой шубе песочного цвета.

Наряд дополнили лосины и ботинки на толстой подошве. Наталья создала акцент на талии с помощью пояса. Она вышла на променад и не боялась идти среди толпы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит русская красавица. Более того, экошубы в тренде в этом сезоне. Анастасия Стоцкая, Саша Савельева и другие звезды тоже выбирают такую одежду.

«Ну какая классная», «Очень милая», «Наталья, вы красотка», «Я бы и не узнала», «Прикольная шуба», «Такая вы плюшевая», «Вот сразу видно модель! Шубка искусственная», «Такая стройная! Как только удается», «Наталья, как вы хороши», «Такие ножки стройные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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