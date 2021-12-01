«В самых модных трендах»: Долина в косухе оверсайз и юбке на запах выступила в Нескучном саду

66-летняя певица продемонстрировала стильный и непривычный образ. Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева призналась, что этот наряд идеально подошел артистке.

Лариса Долина не перестает удивлять поклонников. Ее хит «Погода в доме» был выпущен больше 20 лет назад. С тех пор певица смогла преобразиться. Она продолжала выступать в разных странах. Армия поклонников артистки продолжает расти. А за минувший год она похудела и сменила гардероб. Теперь даже многие коллеги одаривают комплиментами звезду.

Долина предпочитает не называть цену своих нарядов. При этом она носит как рваные джинсы, так и вечерние наряды. Накануне певица примерила яркий розовый костюм. Но она смогла впечатлить зрителей игры «Что? Где? Когда?», где спела вместе с солистом группы Burito.

Для такого случая Артистка выбрала рубашку и юбку на запах. Косуха оверсайз и цепочка придали особого колорита. Она также надела грубые ботинки. Лариса Александровна сделала яркий макияж и дреды. Позже она записала видео, где призналась, что вышла на сцену в Нескучном саду, когда узнала о том, что умер Александр Градский. Ей пришлось проявить стойкость, чтобы не поддаться унынию и выступить.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Ее необычный образ многие посчитали модным. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Очень грамотная подача образа в стиле глэм-рок. Эта более элегантная версия дерзкого классического рока. И очень подходит как раз для элегантного возраста, чтобы выразить свой бунтарский дух, внутренний драйв через внешность. Но конечно же и внешность должна позволять выглядеть в этом стиле органично. И главное, чтобы образ воспринимался целостно, этот стиль и драйв должны быть отражены и в прическе и в макияже. Лариса Александровна в великолепной форме и от нее самой, и от ее голоса транслируется такая мощная энергетика, что этот стиль не просто с ней дружит, он воспринимается с ней как единый организм. Если рассматривать составляющие аутфита по-детально, то все в самых модных трендах.

Во-первых „total black“ — одно из самых модных монохромных сочетаний осенне — зимнего сезона 2021 — 2022. Плюс, контрастное столкновение мужского и женского идеально звучит именно в черном монохроме. А мы видим, как изящно смотрится асимметричная юбка на запах из легкой ткани на фоне жесткой кожаной фактуры косухи, рубашки и сапог. Асимметрия не первый сезон удерживает лидирующие позиции, поскольку она создает диагональные линии движения, а это органично отражает динамичные современные образы. Современный ритм жизни. Аксессуары играют огромную роль в черном монохромном образе. Очень уместно в данном стиле и total black смотрится массивное украшение с цепью и декор в виде цепей на сапогах. Они выступают контрастным акцентом, ведь, черный — идеальный фон для statement-аксессуаров. Хочу заметить, что данный аутфит создавался для определенной ситуации и он — просто в десяточку!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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