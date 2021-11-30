«Начал считать, как будет справляться с жизнью, когда я помру»: что Градский говорил о смерти и жене

Музыкант прекрасно понимал, что рано или поздно Марина Коташенко останется без него.

Телеведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» показал фрагмент интервью музыканта Александра Градского, в котором тот рассуждал о смерти, о своей молодой жене, которая, как он прекрасно понимал, останется когда-то одна.

«Я начал считать, как она будет справляться с жизнью, когда я помру. Сейчас у нее есть уверенность, что завтра такое не случится, что нельзя решить. А если меня нет, то у нее могут проблемы, которые она не может решить так легко, когда я рядом». Александр Градский

Как отмечал Градский, он знал, что жене придется жить без него. «Это все равно произойдет. Она останется без меня. Я пытаюсь ее научить, чтобы она приспособилась к каким-то вещам», — говорил Александр Градский.

Напомним, что Александр Градский и Марина Коташенко были вместе с 2003 года. Она младше звезды на 35 лет. У них двое общих детей.

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