«Идут многие цвета!»: постройневшая Долина покрасовалась в жакете оверсайз цвета Барби

Певица рассказала, как изменился ее гардероб после того, ка кона постройнела.

Лариса Долина выступает на сцене большую часть жизни. Она стала народной артисткой и теперь преподает в вузе. Примечательно, что певица не перестает экспериментировать со стилем.

Она является одной из лучших джазовых исполнительниц. При этом Лариса Александровна поет и треки в стиле поп и рок. За последний год она преобразилась. звезда похудела больше чем на 20 килограммов.

Теперь Долина часто пополняет гардероб. Она не только носит мини-платья и костюмы. Также певица одевается в молодежном стиле. Примечательно, что недавно она отметилась на съемках в мерцающем платье.

А теперь звезда покрасовалась в нежно-розовом платье с жакетом оверсайз цвета Барби. Она решила сделать высокую прическу, открыв шею. Лариса Александровна призналась, что ее тянет к ярким цветам.

«Я поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И, разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы… Вы знаете, что я заметила? Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я — самая красивая в мире. Это я к тому, что могу позволить себе сегодня облачаться в одежду вот таких ярких, обнадеживающих цветов и самой радоваться, что, вроде, красиво! Розовый цвет — цвет жизни, он означает романтичность, доброту, любовь, страстность… Чем он бледнее, тем сильнее выражение любви. Розовый цвет вызывает чувство комфорта, успокаивает, избавляет от навязчивых мыслей», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 66-летняя артистка. Многие отметили, что ей очень идет этот образ.

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