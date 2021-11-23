На стиле: Долина в брюках клеш и приталенном пальто приехала на съемки «новогоднего огонька»

Лариса Долина выступает на сцене большую часть жизни. Она успела завоевать множество наград. Примечательно, что артистка всегда старается идти в ногу со временем. Она не раз признавалась, что любит проводить время с друзьями и своими учениками.

Певица уже не первый год преподает в вузе. Не исключено, что это подтолкнуло ее к смене имиджа. Она похудела за год более чем на 20 килограммов и обновила гардероб.

Теперь в 66 лет Долина может дать фору более молодым коллегам. Она не боится носить короткие платья и даже не раз представала на публике в рваных джинсах. Еще недавно артистка гастролировала.

Теперь она приехала на съемки новогоднего огонька. Из респектабельного автомобиля Лариса Александровна вышла в черном костюме с брюками клеш. Короткое приталенное пальто дополнил шарф в серебристом цвете.

«Доброго вечера всем! Новогодняя Кампания началась! На старт! Внимание! Марш!» — написала она в соцсети.

В этот вечер на новогодних съемках уже отметилась певица Валерии. До главного праздника в году остается чуть больше месяца. Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие одарили ее комплиментами. «Вы как всегда на высоте! Очень стильная!», «Потрясающая», «Очень хорошо и стильно выглядите», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики звезды.

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