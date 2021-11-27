«Образ заиграл по новому»: Пугачева облачилась в меховую шапку-гульку и кожаные митенки

Алла Пугачева уже второй год не ездит на море. Она большую часть времени проводит в замке в деревне Грязь. Но певица не скрывает, что скучать ей не дают двойняшки Лиза и Гарри. Она занимается с ними музыкой.

А недавно артистка устроила дома застолье. Она отпраздновала годовщину отношений с возлюбленным. Максим Галкин, к слову, всегда восхищается своей женой. Он признавался, что не чувствует разницы в возрасте.

Этой осенью Алла Борисовна провожала детей во второй класс, а также не раз ходила в гости. А вот 27 ноября певица отправилась в центр Москвы. Она продефилировала в бутике Игоря Гуляева. Артистка покрасовалась в длинном пальто и ботильонах на каблуке. Образ украшали бусы и кожаные митенки. Пугачева восхитила дизайнера своим нарядом.

«Каждый раз убеждаюсь ,что лучший стилист Пугачевой сама Пугачева», — заявил Гуляев. «Не сомневайся», — ответила ему звезда. «Как же ты офигительно выглядишь! Хороша!» — заявил дизайнер.

А вот потом он решил украсить образ. Пугачева похвасталась своей обновкой. Она примерила шапку-гульку из рыжего натурального меха. Солнцезащитные очки дополняли ее аутфит.

«От себя добавил немного и образ заиграл по новому», — похвастался Гуляев.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда в 72 года. Многие осыпали певицу комплиментами. «Красотка! Аллочка будь всегда такой!», «Очень красиво!», «Невероятная женщина, в любом образе роскошная», «Красиво, шикарно», «Роскошная! Сразу видно женщину, которая поет», — прокомментировали пост подписчики.

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