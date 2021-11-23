Красиво утеплилась: Мирослава Карпович предстала в брюках мятного цвета и клетчатом пальто

Мирослава Карпович знакома многим зрителям по сериалу «Папины дочки». Она была юной, когда начала карьеру. А вот после съемок актриса стала реже сниматься, так как занялась другим делом.

Теперь она регулярно участвует в фотосессиях в качестве модели. Мирослава может похвастаться точеной фигурой. Она экспериментирует с образами. Недавно артистка побывала на шоу «Вечерний Ургант».

Свою личную жизнь Карпович предпочитает скрывать. При этом она недавно призналась, что состоит в отношениях с Павлом Прилучным. С поклонниками актриса привыкла делится новыми фото, а также она порой хвастается нарядами.

На этот раз артистка похвасталась обновками. Мирослава выбрала монохромный образ с мятными брюками в пол, которые визуально стройнят, и клетчатом пальто оверсайз.

Актриса нарастила волосы, поэтому продемонстрировала длинные локоны. Она намекнула, что собралась в ресторан с итальянской кухней. Карпович призналась, что любит пиццу.

Поклонники оценили образ звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Вот это цвет! Как красиво», «Очень модно», «Мирослава, как тебе идет этот цвет», «Брюки просто бомба», «Какая вы хорошенькая», «У вас классный стиль, такая уникальная всегда», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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