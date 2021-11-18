Впервые за 10 лет: Карпович в костюме с укороченными брюками появилась у Урганта на шоу

Звезда «Папиных дочек» призналась, что была счастлива снова появиться на телевидении.

Мирослава Карпович давно прославилась. Благодаря роли в сериале «Папины дочки» она стала известна на всю страну. Хотя в отличие от коллеги Лизы Аразамасовой потом Мирослава предпочла строить карьеру модели.

Но теперь она играет в театре вместе с Павлом Прилучным. Примечательно, что звезда «Мажора» после развода сблизился с «папиной дочкой». Теперь пара уже не скрывает своих отношений.

Большую часть времени Мирослава проводит на фотосессиях. Но на этот раз она снялась в шоу «Вечерний Ургант». Для появления на телевидении актриса выбрала черный принтованный костюм с жакетом оверсайз и укороченными узкими брюками. Ее лук дополнили лаковые лоферы. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Компанию Карпович составил Вадим Галыгин.

«Лицо артистки, которая не приходила на передачи 10 лет. Беспредельное счастье», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мирослава. Многие отметили, что она изменилась за минувшие годы.

«Ощущение, что вас лет 10 вообще не видели», «Такая маленькая и хрупкая», «Почему такой костюм? Вы в нем гном», «Ваша улыбка растопит лед», «Жалко, что без Павла», «Ну это очень классно», «Ой, какая милашка», — стали писать пользователи Сети.

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