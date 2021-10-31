Акцент на щиколотки: Карпович в платье-бюстье и на шпильках позировала на фотосессии

Мирослава Карпович снимается в кино с юных лет. Ее прославила роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Но потом она почти перестала сниматься, предпочитая строить карьеру актрисы.

А год назад о ней стали говорить в обществе, так как Мирославу заметили в компании Павла Прилучного, который развелся с Агатой Муцениеце. И хоть она не рассказывает о личной жизни, в СМИ не раз писали, что она живет со звездой «Мажора».

Пока многие актеры ездят в отпуск, Карпович активно работает. Недавно она снялась в фотосессии, примерив несколько образов. Черный наряд с разрезом поклонникам напомнил образ из голливудского кино. А вот потом Мирослава облачилась в платье-бюстье кремового цвета.

Наряд дополняли объемные рукава-фонарики, которые одевались отдельно, и туфли на шпильке. «Папина дочка» позировала, демонстрируя тонкую талию и изящные щиколотки.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Мирослава. Многие стали писать ей комплименты. Нежный образ, по их мнению, ей к лицу.

«Сама женственность», «Такая хорошенькая», «Очень красивая фигура», «Ножки просто идеал», «Нимфа», «Ну как можно быть такой красивой», «Ва девушка, которой очень идет короткая стрижка», «Обаятельная до бесконечности», — стали писать пользователи Сети.

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