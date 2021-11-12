«Никто ничего не скрывает»: Мирослава Карпович – о романе с Павлом Прилучным

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович после долгого перерыва в кино вернулась на экраны. Девушка сыграла в новой комедии «Друг на продажу», премьера которой состоялась накануне.

Актриса рассказала в интервью «Комсомольской правде», как проходили съемки комедии, что курьезного было на площадке, а также что общего у нее и ее героини.

Не обошлось без вопросов про личное. Для многих уже не секрет, что Мирослава Карпович не просто встречается с Павлом Прилучным – они живут вместе, их регулярно видят вдвоем на отдыхе. Почему девушка скрывает эти отношения, она объяснила:

«Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину», — объяснила свою позицию красотка.

Звезда подчеркнула, что делиться личным не собирается и дальше. Потому что вокруг много людей, не готовых искренне порадоваться за ее счастье, а она не любит никого раздражать.

Напомним, в 2020 году Прилучный разошелся с женой Агатой Муцениеце. Причиной разрыва пары поклонники назвали его связь с Мирославой Карпович.

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