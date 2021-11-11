Элегантный монохром: Собчак в кофейном платье и кашемировом пальто запечатлелась в офисе

Ксения Собчак уже давно работает на телевидении. Она проявила себя как светская львица и бизнесвумен. Так как Ксения всегда находится под прицелом камер, она ходит без макияжа только в отпуске.

А вот наряжаться журналистка любит даже без повода. Она не так давно отпраздновала день рождения. Друзья ей прислали множество нарядов и сумок люксовых брендов. Она признавалась, что ее гардеробная немного меньше, чем у Филиппа Киркорова.

Если на отдыхе в Дубае Ксения носит платья оверсайз и вязаные наряды, то в Москве на работу она ходит в более сдержанных образах. На этот раз телеведущая поделилась кадрами, снятыми в офисе.

Она предстала в кресле в кофейном платье миди и кашемировом пальто с широким воротником и поясом. Монохромный наряд дополнили песочные ботильоны. Собчак сделала акцент на тонких щиколотках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили комплиментами ее элегантный офисный аутфит. «Ксения, все краше и краше», «Вы такая стильная! У вас безупречный вкус», «Какая элегантная и красивая», «Какой красивый look», «Мне нравится цвет», «Идеальное пальто», «Какой замечательный образ!», «Очень тонкие ножки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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