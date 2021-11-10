Шопинг в Дубае: Собчак отметилась в алом струящемся платье макси с плетеной сумкой

Ксения Собчак любила привлекать к себе внимание. Она посещает громкие мероприятия, а также красные дорожки и светские рауты. Телеведущая успевает снимать свои шоу и путешествовать. При этом она всегда подбирает яркие образы.

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Этой осенью она проводит время в Дубае с сыном Платоном. Ксения призналась, что остановилась в роскошном отеле с элитным пляжем. Но она накануне успела отправиться на шопинг. Телеведущая облачилась в алое платье макси. Наряд оверсайз с разрезами также дополнили сандалии. На ее шее красовалось массивные ожерелье, а также она взяла с собой плетеную сумку.

«Какой Дубай без шопинга?» — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит знаменитость. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова.

«У Ксении Собчак нет ни намека на отчаяние. Оскар Уайльд сказал, что, если на женщине очень много румян, а платья очень мало — это признак отчаяния. Если посмотреть на Ксению Собчак, то платья у нее много, румян мало — полное удовлетворение собой и никаких признаков отчаяния. На красном фоне Valentino Ксения выглядит частью пространства, в едином цвете. Что касается красного для блондинок в целом, то, по правилам цветотипирования, не самый лучший вариант. Нежным светловолосым женщинам идут светлые мягкие тона. Хотя мы сплошь видим блондинок в красном и кажется, что они те самые ультрапривлекательные женщины планеты. Чтобы блондинка не терялась за красным платьем, ей надо сделать более интенсивный макияж, например, акцентные губы. Ксения одета удобно, комфортно и свободно. Она выглядит вне времени и довольно просто, поэтому говорить об актуальности образа или его немодности не имеет смысла. Видно, что попыток одеться стильно не было, было желание одеться на прогулку, на шопинг, просто для себя. Выбрано просторное платье, плетеные аксессуары в виде сумочки и обуви и стильное украшение на шею в виде жесткого обруча. Форма сумки тоже самая обыкновенная, когда-то вошедшая в моду, она живет свое время. Можно было бы выбрать что-то более актуальное, массивное, например, или более жесткой формы, но из того же материала. Теперь представьте это платье в цвете сафари (хаки, беж, песок) или с принтом (зеброидным или леопардовым). Представили? Добавляйте аксессуары, которые были на Ксении, и у вас не возникнет мысли, что светская львица одета неактуально. Будет все более чем, потому что аксессуары необходимо добавлять как специи к определенному блюду. Они придают вкус всему образу и преподносят образ в нужном свете», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды — четыре года.

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