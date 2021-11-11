Мама Ксюша: Собчак в вязаном платье и с чалмой на голове предстала с сыном в Дубае

Телеведущая решила показать наследнику Expo-2020, которое проходит в ОАЭ. Она отметилась в необычном наряде.

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она смогла построить карьеру на телевидении. Теперь блондинка владеет внушительным состоянием.

После свадьбы с Константином Богомоловым телеведущая строит новый дом. Несмотря на свою занятость, она успевает много путешествовать и заботится о сыне Платоне. После дня рождения звезда приехала с наследником в Дубай.

Уже несколько дней Собчак отдыхает на курорте. Она успевает не только посещать пляж, но и гулять. На днях телеведущая в алом платье оверсайз устроила шопинг. Теперь она привезла сына на выставку Expo-2020.

Там ранее уже отметилась Виктория Лопырева. Примечательно, что Ксения была без макияжа, но при этом нарядилась. Она предстала в вязаном платье с бахромой и чалме. Ее монохромный лук дополнили плетеная сумка и тонкий пояс.

Телеведущая осмотрела несколько павильонов, включая российский. Она осталась в восторге от увиденного. Потом Собчак прошлась по местным улочкам.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие также отметили, что Платон подрос. «Какая красивая», «Ксюша умеет одеваться! Стильная мамочка», «Какой наряд, прям очень идет», «Ох, наряд прям крутой», «Вы всегда бесподобны», «Это эффектно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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