Ксения Собчак: листаем семейный альбом светской львицы

Свой юбилей Ксения Собчак встречает абсолютно счастливым человеком. Дом построила, сына родила, денег заработала, мужа подходящего нашла. А к многочисленным хейтерам она давно привыкла. «Телепрограмма» листает фотоальбом Собчак и вспоминает этапы ее биографии.

1991

Ксюша с папой — мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и мамой — преподавателем истории Людмилой Нарусовой. В детстве девочка вместо кукол любила играть в шахматы, посещала студию балета при Мариинском театре, регулярно бывала в Эрмитаже. «Мне всегда внушали мысль о том, что я не могу посрамить честь семьи. Я должна быть отличницей, должна быть умной, хорошо учиться. У меня было большое чувство ответственности. Дико стыдно было получить тройку!» — вспоминает звезда.

В детстве у нее была не только няня, но и охрана — Собчак считает, что это единственное, что отличало ее от других детей, в остальном же все было традиционно.

2001

Первые фотки со звездами — Игорем Николаевым и Наташей Королевой. Годы спустя они станут героями ее программ. В 20 лет после смерти отца Ксения перевелась с факультета международных отношений Санкт-Петербургского университета на аналогичный в МГИМО и переехала в Москву.

Мама купила ей квартиру в центре на Тверской-Ямской. Людмила Нарусова тогда рассказывала: «Я вложила в эту квартиру все, что у меня было. Наследство ее отца. Насколько помню, квартира тогда стоила $200 тысяч. За всю жизнь мы это накопили».

2004

Образ жизни «блондинки в шоколаде» в нулевые олицетворяет это фото с Тимати: тусовки с золотой молодежью и олигархами, вечеринки в Сен-Тропе. От той жизни у Собчак в расписании остался только дорогой фитнес-клуб с утра.

Уже тогда она зарабатывала ведением частных мероприятий. А еще у нее появилась первая работа — с 2004-го по 2012-й Собчак вела телепроекта «Дом-2» с зарплатой $100 тысяч в месяц (3 млн руб. по курсу тех лет). Ее соведущая Ксения Бородина получала в 5 раз меньше.

2016

Людмила Борисовна живет рядом с дочкой. Когда Ксения на работе, ее мама контролирует работу няни, да и сама с радостью занимается внуком Платоном. Ксюша говорит, что сильный характер и любовь к жизни у нее от мамы, которую она нежно любит.

«Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ и говорить «оставь ребенка в покое». Мы, наверное, еще не раз будем ругаться. Но это все от любви и знания, что ты самая родная и близкая!» — признается Собчак.

2019

Браку Собчак и худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова пошел третий год. Она утверждает, что главное для нее качество в любимом мужчине — интеллект. Ксюша ловит каждое слово и взгляд мужа с восхищением:

«Жить с человеком и осознавать, что его интеллект превосходит твой на несколько порядков, — это невероятное счастье. Есть желание всегда развиваться и соответствовать. Это как встреча телефона Nokia (я) с последним айфоном (он). Понимаешь, что твой микрочип Богом создан иначе, памяти меньше, картинок нет, но зато экран не бьется и батарейка на два дня. И любуешься айфоном. Он красивый, но хрупкий, и в нем очень много всего. Вся жизнь».

2020

Платону скоро 5 лет. Сын Ксюши от первого брака носит двойную фамилию Собчак-Виторган. Мальчик уже посещает международную частную школу ISM, где детям преподают на английском. «Жаль, что папа не увидел Платона, он очень похож на него», — грустит Ксения.

2021

Ксения Собчак и Игорь Верник — самая востребованная пара на ведении частных вечеринок. На роковом заказнике в Сочи 9 октября они тоже работали вместе. После мероприятия Собчак села в машину и попала в ДТП со смертельным исходом: водитель ее такси пошел на обгон и впечатался во встречный автомобиль, пассажирка которого погибла.

Средний гонорар Собчак за ведение мероприятия — 4 — 5 млн руб. Есть у нее и рекламные контракты, прибыльный канал на YouTube. Годовой доход задекларирован в размере 212,708 млн руб. Скоро Ксюша перевезет семью в новый дом в Подмосковье.

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