Оделась не по возрасту: Нетребко в малиновых кюлотах и с «золотой» сумкой предстала на Манхэттене

Анна Нетребко не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. При этом она не пытается худеть, так как довольна своей фигурой. Артистка всегда тщательно подбирает себе образы. Она не боится экспериментировать с нарядами.

Этой осенью певица приехала в Нью-Йорк, где у нее есть квартира. Там она хранит внушительную часть своего гардероба. Пока звезда на каникулах, она много гуляет.

Недавно Анна посетила русскую вечеринку в небоскребе, а также показала, какое пальто носит в одной из столиц мировой моды. Оказалось, что она прогулялась с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго по Манхэттену. Там они зашли в театр. Артистка предстала в малиновых кюлотах и розовом джемпере с принтом. Наряд дополнили лоферы и золотая сумка Dolce&Gabbana. Она показала, что не боится выглядеть ярко.

А вот для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско. Она посчитала его неудачным.

«Это образ маленькой девочки, которая в душе девочка. Этот розовый цвет — такой детский цвет. Плюс узоры на джемпере — тоже некое заигрывание. Еще и яркая маска. Понятно, что это под ее возраст, статус оперной певицы это не сильно ложится, но ей захотелось на данный момент быть маленькой, наивной. Наряд не дешевит. Он просто про детскость. Сумка Dolce&Gabbana тут не в тему, маска серебряная тоже не в тему. Обувь у нее с глазками рыбки. Если бы она уже до конца играла в детскость, выбрала розовую маску и другую сумку, то это бы смотрелось вместе. А то получается черти че и сверху бантик», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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