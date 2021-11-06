«Моя вечная любовь»: Нетребко в пальто с принтом pied-de-poule и ботильонах прогулялась по Нью-Йорку

Оперная дива выбрала актуальный образ. Она была прошлась по знаменитым улицам города.

Анна Нетребко давно стала популярной оперной дивой. Она уже выступала во многих странах и объездила большую часть мира. Примечательно, что артистка любит моду и часто хвастается новыми нарядами. Она обладает нестандартной фигурой, но умело умеет скрывать изъяны.

Певица не так давно приехала в США. Там у нее есть квартира, где хранится часть гардероба. Более того, она любит Метрополитен-оперу, где на днях выступил ее муж Юсиф Эйвазов.

Пока Анна устроила себе вынужденные каникулы. Она посетила Флориду, а потом решила провести время в Нью-Йорке. Оперная дива ранее отметилась в пуховике с мехом. Теперь она отправилась на прогулку в юбке-футляре и белой футболке.

Лук дополнили ботильоны и пальто с принтом pied-de-poule. Примечательно, что такой принт актуален. Такое пальто носят Алсу и Ксения Бородина.

«Пытаюсь осознать, как сильно изменилась жизнь за эти 2 года, Нью-Йорк — моя вечная любовь», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Анна многих смогла впечатлить своей утонченностью. «Очень красивая вы и пальто очень стильное», «Анечка, какая вы красавица», «Свеженькая, милая, краше всех цветов!», «Выглядите потрясающе!», «Ощущение, что вы похудели», «Шикарная женщина! Солнечная, с доброй открытой русской душой», — прокомментировали пост подписчики.

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