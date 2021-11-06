Кутабы, оливье и пирожки: Нетребко в кюлотах и блузке отметилась на русской вечеринке в США

Оперная дива провела время с близкими и друзьями в небоскребе в Нью-Йорке, где полакомилась любимыми блюдами.

Анна Нетребко — известная на весь мир оперная певица. Примечательно, что она любит моду и всегда тщательно продумывает свои образы.

У нее есть гардеробная в квартире в Вене, а также коллекцию шляпок и костюмов она хранит в квартире в Нью-Йорке. Два года артистка не могла приехать в США из-за пандемии. Но этой осенью ее желание вернуться в Америку осуществилось.

Первые дни Анна много гуляла. Она отметилась на улицах Манхэттена и прошлась по Центральному парку. Оперная дива демонстрировала яркие наряды от куртки с бахромой до модного пальто. А накануне она провела время в гостях у друзей в небоскребе. Артистка облачилась в черные кюлоты и блузку цвета мандарина с принтом. Остроносые туфли без каблука дополнили образ.

«Делаем кутабы. А у меня перекус. Пока не пришли гости и не сожрали мое любимое оливье. А у нас вечеринка. Добро пожаловать. Здесь у нас салатыв, кутабы, опять салаты, пирожки домашние с картошкой, капустой», — похвасталась звезда.

Во время русской вечеринки она с гостями пела песню «Крылатые качели». Анна смогла развеяться и повеселиться. Ее красотой восхитились гости. А поклонники осыпали ее комплиментами. «Такая вы стильная», «Сколько вкусностей», «Это идеальный вечер в Нью-Йорке», «Как же все аппетитно выглядит», — прокомментировали пост подписчики.

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