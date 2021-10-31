Дива на каникулах: Нетребко в струящихся белых брюках и горчичной блузке предстала во Флориде

Оперная артистка проводит вынужденный отпуск в США, где не была два года.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она привыкла, что ее гастроли расписаны на год вперед. Лишь из-за пандемии артистка год назад смогла провести дома в Вене три месяца.

Но уже в этом году она активно гастролировала в Европе и России. Оперная дива даже с размахом отметила юбилей в Кремле этой осенью, но потом ей пришлось сделать перерыв.

Из-за здоровья Анна предпочла устроить себе небольшой отпуск. Она приехала в США, где не была два года. На днях певица запечатлелась на побережье в розовом платье-майке. Она выразила надежду, что скоро вернется на сцену. А вот теперь артистка отправилась на прогулку в еще одном ярком образе. Она всегда славилась своим чувством стиля.

Нетребко предстала в горчичной блузке и белых струящихся брюках клеш с узором. Она также сделала объемную прическу и яркий макияж. С ней позировал подросший сын Тьяго.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие отметили, что она выглядит постройневшей. «Ну диву видно сразу», «Какой образ», «Ох, вы богиня», «Анечка, какой наряд!», «Очень красивая», «Вы ярче солнца», «Просто бесподобна», «Как сын вырос! Скоро маму обгонит», «Чудесные кадры!», «Солнечная дива», — прокомментировали видео пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.