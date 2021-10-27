Скрыла изъяны: Бузова отметилась в молочных шортах-бермудах и трендовых сапогах-трубах

Ольга Бузова является популярной персоной в России. Она еще пять лет назад не всегда встречала одобрительные взгляды, когда появлялась на музыкальных премиях и других мероприятиях. Но теперь телеведущая дружит с Филиппом Киркоровым и даже нашла общий язык с Сергеем Лазаревым. В этом году она приготовилась удивлять поклонников, снимаясь в новых проектах.

В последнее время Ольга стала реже рассказывать о шоу, в которых снимается. Но она охотно демонстрирует свои образы. На этот раз телеведущая запечатлелась в монохромном костюме с рубашкой оверсайз и шортами-бермудами. Наряд дополнили черный топ и сапоги-трубы на каблуке. Бузова сначала отметилась на съемках, а потом решила позаниматься вокалом.

Наряд подчеркнул стройные ноги артистки. Она также сделала высокую прическу с пучком, открыв шею. Артистка поправилась за последние месяцы, поэтому скрыла изъяны фигуры благодаря наряду оверсайз. К слову, сапоги-трубы стали трендовыми этой осенью. Анна Михалкова и Анна Нетребко ранее отметились в такой обуви.

Поклонники восхитились образом телеведущей. Но некоторые решили, что такой наряд не подходит для прохладной осени в столице. «Какой наряд», «Просто тащусь от этих сапожек», «Оля собой любуется, все красуется», «Такая загорелая», «Открывать ног в такой холод не стоило», «Оленька, ну что за наряд?» — стали писать пользователи Сети.

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