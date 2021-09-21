«Какая я тебе тетя!»: Бузова показала, как развлекала дочку и сына Лазарева на отдыхе

Телеведущая проводит осенние дни в Турции, где встретила коллегу. Она также познакомилась с его наследниками Анной и Никитой.

Ольга Бузова смогла стать успешной во многих сферах. Уже много лет в Россию ее знаю как телеведущую. А после развода с Дмитрием Тарасовым она стала петь. Примечательно, что уже много лет блондинка мечтать стать мамой. Однако пока она не встретила свою вторую половинку. После расставания с Давидом Манукяном в этом году она сконцентрировала внимание на работе.

После насыщенных съемок Ольга спонтанно уехала в Турцию. 20 сентября она стала делиться кадрами с курорта. Уже на пляже телеведущая встретила Сергея Лазарева. Они давно знакомы, поэтому договорились, что вечером поужинают вместе. Артистка для такого случая облачилась в белоснежное платье-футляр с перьями и босоножки со стразами. Она насладилась деликатесами в компании Сергея.

Примечательно, что певец давно стал папой. Однако своих наследников он первое время прятал от общественности. В этом году его сын Никита пошел в школу, а дочка Анна — в садик. Но он решил устроить им отпуск. После ужина Бузова смогла поиграть с малышами. Она увлекла Никиту игрой «в ладушки».

Потом уже вместе с его сестрой они сыграли в еще одну игру «Камень, ножницы, бумага».

«Дайте тете Оле отдохнуть», — обратился артист к наследникам. «Дети — моя слабость. Какая я тебе тете Оля!» — заявила звезда в ответ.

Поклонники заметили, что телеведущая легко находит общий язык с малышами. Многие также восхитились ее красотой. Некоторые фанаты посчитали, что Бузова даже на миг смутила красотой маленького Никиту.

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