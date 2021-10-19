«Образ очень модный»: Анна Михалкова отметилась в леопардовой шубе и трендовых сапогах-трубах

Анна Михалкова является старшей дочкой Никиты Михалкова. Она тоже пошла по стопам родителей и связала свою жизнь с кино. Актриса уже может похвастаться десятками успешных ролей. Также многие поклонники любят ее за искренность и легкое отношение к жизни. Еще несколько лет назад она обладала пышными формами, но потом смогла похудеть. Однако наряжаться артистка привыкла только для театра или красных дорожек.

Но в этом году Анна часто хвастается новыми нарядами. Недавно она похвасталась модным пальто в клетку. А накануне актриса отметилась с сестрой на съемках. Она облачилась в леопардовую экошубу и черные сапоги-трубы. Платок и солнцезащитные очки дополняли ее образ. Рядом с ней сидела сестра, укутанная в плед.

Поклонники признались, что еще не видели Михалкову в подобных образах. Они пришли в настоящий восторг. «Ну такая трансформация», «Сейчас, конечно, выглядите совсем по-другому! Классная», «Очень похудели!», «Какие моднявые», «Сестренки», — стали писать подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Анны выглядит актуальным и в то же время классическим. Шуба с анималистическим принтом давно актуальна. В прошлом году был спад, а в этом году она снова актуальна. Это сдвинуло балоневые и плащевые пуховики на задний план. Она является сейчас лидером. Сапоги-трубы являются мега модными. Образ очень модный, хоть и сдержанный», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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