Гуляя по Белграду: Бузова вслед за Бородиной предстала в косухе оверсайз и трендовых ботинках Prada

Телеведущая приехала в столицу Сербии на открытие Чемпионат мира по боксу, но нашла время для прогулки.

Ольга Бузова не привыкла сидеть на одном месте. Она все лето путешествовала. Тогда телеведущая съездила на съемки в Африку, а также в Беларусь. В этом году артистке захотелось перемен, поэтому даже во время загруженных дней она находит время на отдых. Недавно она спонтанно отдохнула в Турции. А вот после отмены большого концерта в Москве звезда отправилась в столицу Сербии.

На этот раз Ольга посетила Белград, чтобы выступить на открытии Чемпионат мира по боксу. Телеведущая днем побывала на репетиции, а вечером отправилась на прогулку. Она посетила одно из самых живописных мест — старинной крепости. А также там есть особенная геолокация, где происходит слияние рек Савы и Дуная. На прогулке Бузова предстала в кожаных лосинах и косухе оверсайз. Образ дополнили массивные ботинки Prada, которые стали трендом осени.

К слову, похожий образ есть у Ксении Бородиной. Телеведущая насладилась живописными пейзажами и поужинала в настоящей таверне.

Поклонники оценили монохромный образ Ольги. Также многие удивились тому, что она приехала на чемпионат. Однако артистка много лет занимается боксом и интересуется этим видом спорта. «Ольга, вы большая молодец!», «Мне так нравится ваша косуха, такая же у Бородиной», «Вы выглядите как сербка», «Очень смелый образ для прогулки», «Ну хоть не в юбке», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.