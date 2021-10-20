«Эффект песочных часов»: Ани Лорак в атласном костюме с узкими брюками подчеркнула фигуру

Ани Лорак не скрывает, что следит за своей внешностью. Она также тщательно подбирает себе наряды. Ранее певица признавалась, что ей нравятся монохромный образы, а вот с помощью аксессуаров она делает акценты. С наступлением осени у нее в гардеробе появились пальто и косухи. Однако для мероприятий она также выбирает наряды в вечернем стиле. Артистка накануне впервые вышла в свет после отпуска.

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Лорак посетила гала-ужин премии «Виктория». Она появилась на публике в атласном костюме и модных босоножках с цепями. Сумка Yves Saint Lauren дополняла ее лук. Певица решила подчеркнуть стройность, выбрав узкие брюки и приталенный жакет. Артистка распустила волосы, а шею украсила ожерельем. На мероприятии она встретила Кристину Орбакайте и Филиппа Киркорова.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro аутфит поп-дивы оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Ани Лорак стилистически всегда подчеркивает свои женственные формы. Костюм темного глубокого синего цвета атласный напоминает вечерний наряд. Жакет с расширенной линией плеч, имеет приталенный силуэт, а брюки узкие. Создается эффект песочных часов. Если два-три сезона назад стилисты говорили, что нельзя надевать узкие брюки, то в данном контексте все смотрится хорошо. Узкие брюки опять возвращаются в моду. Обувь хорошо смотрится в сочетании с сумкой Yves Saint Lauren с минимальным декором. Что тут резонирует, это украшение бриллиантовое, которое будто не из этого образа. Стоило выбрать чокер или просто маленькие многослойные цепочки. Это бы смотрелось более гармонично. Я бы ей не распустила волосы, а сделала низкий хвост, открыв лицо. Тогда зона декольте не смотрелась бы так массивно. Я бы в ее случае под такой костюм атласный сделала низкий хвост и убрала бы колье. Тогда образ бы состоялся лучше. Стиль в мелочах. Маленькие тоненькие штрихи стилист может доработать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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