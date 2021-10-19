Осенний монохром: Ани Лорак в черном пальто и кожаных брюках скинни устроила дефиле на улице

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она долгое время гастролировала с шоу «Дива». Теперь певица готовится представить новый альбом. Несмотря на пандемию, она много путешествует и не перестает выступать на сцене. Также свободное время артистка уделяет дочке Софии. Стоит отметить, что 43-летняя звезда может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что умеет подбирать себе удачные образы.

больше по теме Изрядно утеплились: Ани Лорак запечатлелась с подросшей дочкой в кинотеатре Певица устроила семейный вечер и насладилась с наследницей новым мультфильмом.

Этой осенью Лорак хвастается новыми нарядами. Она уже демонстрировала косуху и джинсы варенки. А накануне певица сводила дочку в кино, отметившись в теплом свитере. Даже в холодную погоду артистка предпочитает одеваться женственно. так для прогулки по городу она облачилась в кожаные брюки и пальто миди. Монохромный лук дополнили ботильоны на шпильке. Она грациозно дефилировала по мокрому асфальту.

«Под гипнозом иду к нему, в поцелуях его тону… Ждете премьеру?» — заинтриговала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.). «Какая вы красивая», «Какие строчки, уже нравится. Каролиночка, вы прекрасны как и всегда! Восхищаюсь вашим стилем! Красотка!», «Какая вы стильная. Каролина, вам очень идет», «Ну и походка», «Такую красоту не скрыть», «Очень стройные ножки», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.