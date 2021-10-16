Изрядно утеплились: Ани Лорак запечатлелась с подросшей дочкой в кинотеатре

Ани Лорак частая гостья частая гостья на светских раутах и вечеринках. При этом она много работает. Певица записывает новые песни, снимает клипы и гастролирует с концертами. Лишь недавно она позволила себе отдохнуть и несколько дней провела в Дубае. Ей удалось насладиться теплой погодой. Но теперь артистка снова находится в Москве. На днях она отметилась на прогулке в черном пальто оверсайз.

Теперь Лорак решила устроить семейный вечер. Она сводила свою дочку Софию в кинотеатр. Малышке в этом году исполнилось 10 лет. Хоть певица и развелась с папой девочки Муратом Налчаджиоглу, он часто видится с наследницей. Но на этот раз Певица развлекала дочку. Она запечатлелась с ней в зале с кожаными креслами.

Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) облачилась в серый свитер и белые брюки. Бейсболка дополнила ее лук. А вот София была в салатовом спортивном костюме и дутом черном пуховике.

«Будем сегодня смотреть самый крутой мультик!» — заявила артистка. «Семейка Адамс», — уточнила ее наследница.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит Лорак. А также назвали ее хорошей мамой, так как она всегда находит время для дочки. «Ну прям идиллия», «Девочки отдыхают», «Не жарко вам? Прям утеплились», «София стала еще больше похожа на маму», «Приятного вечера», «Ну красотки», «Как круто, с мамой в кино», «Лорак такая заботливая мама», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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