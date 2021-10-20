«Открытые руки стройнят»: Орбакайте в пышном платье с кружевом отметилась на гала-ужине

Кристина Орбакайте — популярная певица и дочка Аллы Пугачевой. В этом году она отпраздновала 50-летие, устроив грандиозную вечеринку.

В последнее время Орбакайте часто выходит в свет. Она презентовала свою парфюм, а также повеселилась на юбилее Николая Баскова. Накануне певица отправилась на гала-ужин премии «Виктория». Там она встретила коллег: Аниту Цой, Алену Свиридову и Жасмин. Для такого вечера артистка облачилась в черное пышное платье с кружевом с воздушными рукавами. Наряд дополнили ботильоны и яркий макияж.

Во время ужина Кристина сел за столик с Филиппом Киркоровым. Они общались и подпевали группе «Рондо». Образ певицы многих поразил своей элегантностью. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Черный цвет стал снова актуальным, после десятилетия забвения пастельным и бежевым. Мы снова вспоминаем, как носить черный. Особенно для неконтрастных блондинок. Кружева и гладкие ткани по-разному выглядят к лицу и на фигуре. Фактурные ткани лучше «примирять» к лицу к более гладкому. Соотносить с прической, с чертами лица. Открытые руки стройнят, а длина моделирует фигуру и пропорции», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.