Акцент на загар: Лопырева в кружевном плате бэби-долл с рукавами-фонариками вышла в свет

Победительница конкурсов красоты готовится к Russia Fest в Дубае. Она посетила Expo 2020, где предстала в женственном наряде.

Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону. Она побеждала в конкурсах красоты и даже стала обладательницей титула «Мисс Россия». Теперь блондинка много путешествует, изучает бизнес и организует разные мероприятия. Не так давно она приезжала в Россию, где повидалась с друзьями и своим мужем Игорем Булатовым. У пары подрастает сын Марк Лео. Но осенью она снова вернулась в Дубай, где провела почти весь 2020 год.

На этот раз Виктория почти каждый вечер посещает мероприятия. Она готовится к Russia Fest, а пока блондинка успела увидеть российский павильон в рамках Expo 2020. Модель облачилась в белое мини-платье в стиле бэби-долл с рукавами-фонариками и вставками бледно-мятного цвета. Наряд подчеркнул ее длинные и загорелые ноги. Сандалии Hermes и миниатюрная сумка Chanel дополнили ее лук.

«Russia Fest для всех желающих. Я пригласила 150 танцоров со всей страны, чтобы показать нашим гостям, какой разной может быть моя родина — наша Россия!» — рассказала звезда.

Поклонники восхитились проектом, а также тем, как выглядит Виктория. Молодая мама снова получила массу комплиментов. «Мероприятие просто шикарное», «Какое платье», «Ваши ноги эталон», «Вау, так красиво», «Выглядите волшебно», «Не слишком короткое платье?», «Ноги у вас такие загорелые», «Какая красивая Виктория», «Вы там всех покорили», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.