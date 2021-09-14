Лопырева в жакете с кружевным воротником и узких брюках повеселилась на вечеринке в Москве

Виктория Лопырева после начала пандемии целый год провела сначала в ОАЭ, а потом в Турции. Вместе с сыном Марко Лео она предпочла переждать непростое время в теплых странах. Но уже в этом году бывшая победительница конкурса «Мисс Россия» несколько раз приезжала на свою родину. Она увиделась с мужем Игорем Булатовым и посетила ряд мероприятий. Блондинка предпочитает не сидеть без дела.

А накануне Виктория отправилась на вечеринку, которую устроил ее друг Василий Усанов. На празднике светская львица предстала в элегантном наряде, так как привыкла выглядеть женственно. Вместо платья она облачилась в узкие брюки и укороченный жакет с кружевным воротником «Клодин», который в моде в этом сезоне. Ее образ дополнили туфли на каблуке. Лопырева поделилась кадрами, на которых веселится в компании друзей.

Блондинка подчеркнула свою стройную фигуру, сделав акцент на талии. Она танцевала до поздней ночи. Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя мама. «Какой стильный look», «Выглядите прекрасно», «Всегда такая утонченная», «Сногсшибательная», «Как вы замечательно выглядите», «Тут вы очень элегантно выглядите», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что воротники «Клодин» вошли в моду в этом сезоне. Ранее Екатерина Стриженова тоже выбрала наряд со съемным воротничком.

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