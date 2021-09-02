«С сыном верим в тебя»: Виктория Лопырева обратилась к мужу с теплыми словами

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Виктории Лопыревой появилась запись, в которой знаменитость оставила трогательные слова для любимого мужа.

Модель запечатлелась в объятьях Игоря Булатова. Бизнесмен в многослойном луке с черной футболкой, серой рубашкой-оверсайз и дутой жилеткой позировал вместе с женой. Виктория в ярко-зеленой толстовке и вываренных серых джинсах не скрыла белоснежную улыбку в компании возлюбленного.

Лопырева пожелала мужу успехов в работе. Несмотря на то, что новая должность влияет на разлуку с Игорем, Виктория гордится избранником и поддерживает его на общественном поприще.

«Муж мой теперь тоже большую часть жизни проводит в Коми… Уже почти год, как он работает на благо тех мест, где училась моя мама… Интересная штука — жизнь. Бог в помощь, родной! Дорогу осилит идущий. Мы с сыном верим в тебя и очень любим!», — заявила Виктория.

Напомним, ранее Виктория Лопырева поддержала тренд на обувь с открытой пяткой. Телеведущая сочетала молочные мюли с сапфировым пиджаком.

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