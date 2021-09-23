Ноги еще длиннее: Лопырева в платье в стиле бэби-долл с рукавами-фонариками появилась на публике

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». После этого она построила карьеру телеведущей. Примечательно, на окончила вуз по специальности «управление предприятием». А позже блондинка поступила в Высшую школу экономики на программу профессиональной переподготовки «спортивный менеджмент». Она частая гостья на форумах и конференциях.

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При этом Виктория, как и многие другие девушки, интересуется модой. Она регулярно хвастается обновками. Так как недавно жена Игоря Булатова приехала в Москву, то посещает разные мероприятия. Накануне она провела вечер в необычном бутике, где продаются винтажные наряды. Сама Лопырева отметилась там в мини-платье в стиле бэби-долл с рукавами-фонариками. Она сначала прогуливалась в туфлях-лодочках, но потом надела колготки и грубые ботинки на шнуровке.

«Мое платье из винтажной ткани», — похвасталась блондинка.

Она посмотрела презентацию и пообщалась с подругами. Наряд визуально сделал ее ноги еще длиннее. Примечательно, что грубые ботинки в моде не первой сезон. Их так же носят Ксения Бородина, Кети Топурия и другие звезды. «Вы созданы для такой красоты», «На вас очень крутое платье», «Красота зашкаливает!», «Какие ноги», «Все очень шикарно и роскошно!» — прокомментировали пост подписчики.

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