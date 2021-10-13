«В курсе тенденций моды»: Анна Нетребко в шифоновом платье в пол скрыла изъяны фигуры

Анна Нетребко является популярной оперной певицей. Она не раз выступала на сцене в Европе и США. А после начала пандемии артистка долго переживала, что не сможет радовать публику концертами. Три месяца она провела дома в Вене. Но потом оперная дива смогла вернуться к гастролям. Она уже объездила Италию, Грецию, а эту осень звезда проводит в России, где не так давно отметила юбилей.

Несколько недель Анна гастролировала по стране и посетила ряд городов. А вот теперь она проводит время в Москве. Накануне артистка выступила в Большом театре. Если на сцене она предстала в кружевном платье в пол, то после выступления сменила образ. Она позировала с дирижером Пласидо Доминго и коллегами в черном платье из шифона. Наряд оверсайз в пол с бантиками на плечах скрыл изъяны ее фигуры. Лук дополнил сверкающий клатч.

«Тоска» в Большом вчера свершилась! Ура! Дирижер — Пласидо Доминго, режиссер- Стефано Пода, Каварадосси- Мурат Карахан, Скарпиа — Эльчин Азизов!» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой оперной дивы. Многие адресовали ей комплименты. А коллеги отметили, что это было грандиозно. Для портала Teleprogramma.pro лук Нетребко оценила стилист Элла Маковей.

«Анна всегда тщательно и продуманно подбирает свои образы. Она знает и особенности своей фигуры и цвета, которые ей идут, и в курсе тенденций моды.. Длинное платье свободного ниспадающего силуэта — это удачный выбор для дивы. Крупные серьги-подвески идеальны для вечернего образа. А яркий клатч привносит интереса», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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