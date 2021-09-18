В честь юбилея: Нетребко в воздушном платье в пол ультрамаринового цвета поднялась на сцену Кремля

Оперная дива в свой юбилей порадовала публику выступлением. Ее поздравили многие мировые знаменитости, а также Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие артисты.

Анна Нетребко является мировой знаменитостью. Оперная дива не только объездила большинство стран с гастролями, но и имеет жилье в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и Вене. После пандемии певца переживала, что не будет работы, но в этом году она возобновила концерты и все лето ездила по Европе. Недавно у артистки умер папа. Она приехала проститься с ним в Краснодар. Несмотря на лучившееся, она не стала отменить праздничный концерт в честь юбилея.

больше по теме Элегантная дива: Нетребко в зауженных брюках и кремовом пальто встретилась с Крутым Оперная дива на репетиции своего концерта по случаю юбилея появилась в стильном наряде.

18 сентября Нетребко отпраздновала свое 50-летие на сцене Кремля. Она долго готовилась к этому событию. Многие знаменитости приехали, чтобы ее поздравить. Сначала на сцене оперная дива предстала в объемном белом платье и короне. В лучах софитов наряд оживал. Ее ария была пронзительной. В зале на миг воцарилась тишина, когда Анна пела.

Потом она сменила еще несколько образов, стараясь с каждым гостем петь уже в новом наряде. Одним из самых ярких дуэтов именинницы оказался с Игорем Крутым. Она предстала на сцене в воздушном платье в пол ультрамаринового цвета. Шифоновый наряд раздувался от ветра. За роялем сидел Крутой. А вот из зала за ней наблюдали коллеги молодой певец Джони, Жена Александра Реввы Анжелика, продюсер Лейла Фаттахова.

Поклонники одарили комплиментами Нетребко. Многие отметили, что она обладает необычным голосом и самой яркой подачей себя и образов. К слову, после концерта состоялся банкет. На нем оперная дива смогла расслабиться, насладиться едой и выслушать поздравления от гостей. Первым слово взял Филипп Киркоров, который давно с ней дружит.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.