«Как же все красиво»: Нетребко в стеганом пуховике и косынке вышла на ночной променад в Воронеже

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она живет на две страны. У нее есть квартира в Вене, а также в Нью-Йорке. Но из-за пандемии в США артистка не была уже два года, о чем сильно печалится, так как там хранится большая часть ее коллекции шляпок. Анна является настоящей модницей и с особым удовольствием подбирает себе образы для появления на публике.

Недавно Нетребко дала праздничный концерт в Кремле по случаю юбилея. Она увиделась с коллегами и друзьями. Теперь оперная дива гастролирует. Она уже посетила Нижний-Новгород и Самару. А теперь звезда приехала в Воронеж. Она решила прогуляться по ночному городу. Для такого случая Анна выбрала алый стеганый пуховик и косынку с цветочным узором. Этой осенью она часто носит платки вместо шляпок, так как это стало трендом.

Ранее Екатерина Стриженова тоже показала лук с платком. На улицах города артистка привлекла к себе внимание. К ней подходили прохожие, чтобы сделать фото.

«Здравствуй, ночной Воронеж», — написала она в соцсети.

На пост отреагировал дизайнер Игорь Гуляев. «Как же у тебя всегда все красиво, после просмотра твоих репортажей, хочется все их посетить», — отметил он. А поклонники одарили звезду комплиментами. «Вся красота в глазах смотрящего», «Какая вы красотка», «Пуховик такой классный», «Ну, какая же вы обалденная», «Как же вам идет платки», «Очень красивый город. И вы», У «Анны потрясающая энергетика», — прокомментировали пост подписчики.

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