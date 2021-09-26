Еще стройнее: Нетребко в брюках клеш со звериным принтом и блузке на шнуровке предстала на публике

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Ее гастроли расписаны на годы вперед. Лишь во время пандемии она смогла три месяца провести дома в Вене, где уже давно живет. Но артистка была рада, когда смогла вернуться на сцену. Не так давно она приехала в Россию и с размахом отпраздновала 50-летие в Кремле, собрав друзей, коллег и поклонников.

Нетребко не раз хвасталась коллекцией шляпок и босоножек. Она следит за модой, но носит только то, что ей нравится. Артистка признавалась, что очень падка на яркие и блестящие наряды. На днях певица выступила в Нижнем Новгороде. На сцене она блистала в пышном платье огненного цвета. А вот после концерта Анна фотографировалась с друзья уже в элегантном повседневном образе.

Певица предстала в брюках клеш с леопардовым принтом блузке на шнуровке без рукавов. Остроносые туфли дополнили ее лук. К слову, клеш визуально вытягивает силуэт. А так как артистка не любит спорт, то с помощью стилистический фишек делает фигуру стройнее.

Поклонники заметили, что артистка стала выглядеть более худой. Многие также одарили комплиментами ее броский образ. «Глаз не оторвать!», «Сколько у вас нарядов?», «Какие красивые брюки», «Выглядите просто бесподобно», «Очень стильная», «Наша королева», «Похудели? Ну просто тростинка», «Какая вы красотка, просто шикарная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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