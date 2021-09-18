«В топе трендов этого года»: Пугачева, Нюша, Лорак и другие звездны носят стильные наряды из шелка

Дизайнер Андрей Волконский рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, как носить осенью платья, костюмы и юбки из шелка на примере звезд шоу-бизнеса.

Ранней осенью очень важно выглядеть привлекательно и ярко, учитывая все модные течения этого года. Самое необычное и приметное трендовое течение этого года — шелковые наряды, которые смотрятся весьма элегантно и нежно. По словам экспертов, шелк придает любому образу романтичности, легкости. К слову, шелк является эталоном женственности, ведь практически невесом.

Дизайнеры используют такую ткань для воплощения самых мечтательных образов. Базовый тренд этого года из шелка — платье миди, которое уже покорило многих любительниц модных решений. Звезды российского шоу-бизнеса экспериментируют этой осенью с нарядами из воздушного шелка, о чем подробно рассказал дизайнер Андрей Волконский.

Нюша

Одной из тех, кто не боится экспериментировать, является Нюша. Она часто появляется на красных дорожках и светских раутах. При этом певица облачается в костюмы и платья с принтом. Не так давно артистка объявила о второй беременности, но это не мешает ей облачаться в стильные наряды.

«Певица Нюша выбрала экстравагантное пестрое платье из шелка. Оно отлично подчеркивает настроение и характер взрывной певицы. Облагающий фасон хорошо подчеркивает фигуру и интересное положение певицы. Привлекательности образу придают летние аксессуары, которые смотрятся контрастно в осенний период и настраивают на солнечное настроение. Белая сумка добавляет свежести и актуальности, а сланцы подчеркивают повседневность и удобство», — высказался эксперт.

Настя Каменских

Часто носит платья-сорочки и Настя Каменских. Особенно летом певица регулярно отдает предпочтения легким и женственным нарядам. При этом она выбирает яркие цвета или принты, которые делают образ интереснее.

Бельевой стиль стал популярен в последние годы. Звезды все чаще появляются на публике в образах, которые напоминают пижамы и ночные сорочки. С помощью аксессуаров и обуви они преображают наряд, делая его парадно-выходным.

Татьяна Навка

Татьяна Навка во время отпуска часто носит броские наряды. Она не скрывает, что ей нравится выглядеть женственно, поэтому фигуристка с радостью носит юбки и платья. На этот раз спортсменка отдала предпочтение платью-рубашке, которые стали актуальны, так как их удобно носить.

«Татьяна выбрала элегантное платье цвета фуксии из легкого шелка. Яркий и необычный образ украшает индивидуальность Татьяны, а аксессуары подчеркивают женственность. Черные босоножки добавляют изысканности, ведь черный цвет и цвет фуксии — достаточно смелая комбинация оттеночной палитры, которая смотрится достаточно выигрышно. А браслет и серьги холодного светлого оттенка — удачные летние акценты, которые сочетаются с легким шелковым нарядом», — пояснил Андрей.

Алсу

А вот певица Алсу всегда отличалась элегантностью. Она растит троих детей, поэтому хочет быть для них примером. Артистка давно на сцене часто носит вечерние платья, а вот в обычной жизни отдает предпочтение лаконичным нарядам, в том числе, и костюмам из шелка.

«Алсу представила своим подписчикам очаровательный образ — костюм из шелка молочного цвета, который восхитил многих подписчиков певицы. Такой костюм из шелка подчеркивает стройность певицы, а просторный фасон находится в топе трендов этого года. Удобство и очаровательность с успехом соединяются в единый лаконичный образ», — отметил Волконский.

Ани Лорак

Еще одной модницей является Ани Лорак. Она не скрывает, что давно научилась сама подбирать себе наряды. Более того, певица знает, какие образы ей больше идут и подчеркивают достоинства фигуры. Для выхода в свет она не раз выбирала брючный костюм из атласа, который так напоминает шелк.

«Певица Ани Лорак продемонстрировала белый атласный костюм из плотного шелка на „Новой волне 2021“. Жакет с легкой баской отлично подчеркивает талию певицы, а белый цвет освежает и оттеняет легкий загар. Классические брюки-клеш — замечательно вписываются в стилевое решение и создают полноценный смелый образ из шелка», — высказался эксперт.

Анастасия Шубская

Жена Александра Овечкина славится своей утонченностью. Анастасия Шубская регулярно появляется на семейных праздниках и вечеринках. Она часто предпочитает выглядеть лаконично и сдержанно.

«Шубская выбрала платье из шелка глубокого синего оттенка для семейного праздника. Роковой синий — это все что нужно для привлечения особенного внимания. Темно-синий шелк всегда смотрится достаточно привлекательно и таинственно. Яркие босоножки добавляют утонченности и женственности. Все в этом образе смотрится уверенно и вкусно», — отметил Андрей.

Вера Брежнева

Вера Брежнева для многих давно стала примером женственности. Она не скрывает, что и ее стиль за последние годы изменился. Певица теперь любит носить наряды из натуральных тканей. Шелковую юбку она носит с футболками, свитерами и топами.

«Певица экспериментирует с шелковой юбкой макси, и это получается у нее довольно неплохо. Можно сказать, что певица комбинирует непохожие вещи по своему фасону и фактуре. Однако, выглядит это необычно, нежно и уютно. Черный плотный свитер и легкая шелковая юбка словно инь и ян в необыкновенном модном имидже певицы», — рассказал Волконский.

Алла Пугачева

Даже в гардеробе Аллы Пугачевой есть наряды из шелка. На одном из праздников она отметилась в юбке макси, которую сочетала с поясом и блузкой. У артистки получился вечерний монохромный лук.

«Примадонна выбрала для роскошного выхода черное платье в пол из плотного шелка, подчеркнув талию массивным поясом из кожи. С одной стороны, образ сдержанный и спокойный, а с другой, примечательный и аристократичный. Черная мешковатая сумка и массивное кольцо разбавляют строгость и экспрессивность», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Волконский — дизайнер.

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